Лунин наконец-то получит желанный шанс – Куртуа получил травму в матче против Барселоны

Мадридский Реал в Эль Классико обыграл Барселону со счетом 2:1. Кроме победы украинский голкипер Андрей Лунин получил и другие хорошие новости.

Бельгийского голкипера Реала Тибо Куртуа беспокоит правая нога. В одном из эпизодов, когда он выбивал мяч, вратарь почувствовал боль.

Интересно Суперклубы Европы нацелились на Лунина – Реалу будет трудно удержать украинца

Насколько серьезно повреждение бельгийца – пока неизвестно. Сегодня Тибо пройдет дополнительное обследование, после которого станет ясна его возможность принять участие в ближайших матчах.

Таким образом, свой шанс проявить себя может получить Андрей Лунин. Украинец до сих пор не сыграл за Реал в чемпионате Испании.

Ближайший матч Реал сыграет 27 октября против Осасуны. Времени на восстановление у Куртуа практически нет. Кроме того, наставник "сливочных" Карло Анчелотти может убить сразу двух зайцев: дать Лунину обещанный шанс и позволить Куртуа немного отдохнуть, ведь впереди еще много важных матчей.