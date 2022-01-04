Лунин готовится выйти в основе на матч Кубка: яркое видео тренировки Реала

Андрей Лунин наконец-то получит такой долгожданный шанс. Карло Анчелотти пообещал ему место в основе на кубковый матч против Алькояно.

Завтра, 5 января, мадридский Реал в 1/16 финала Кубка Испании сыграет против Алькояно. Наставник "сливочных" Карло Анчелотти пообещал, что Андрей Лунин выйдет на поле в стартовом составе.

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Этот матч станет первым для вратаря в текущем сезоне. Напомним, в прошлом году Алькояно сенсационно выбил Реал из турнира на этом же этапе, ворота королевского клуба тогда тоже защищал Андрей Лунин.