Луческу сбывает Супрягу в Румынию – Серия А остается мечтой

Нападающий Динамо Владислав Супряга не использовал свой шанс в столичном клубе. Для получения игрового времени ему нужно находить другие варианты.

21-летний нападающий Динамо Владислав Супряга продолжит карьеру в Румынии. На его услуги рассчитывает ЧФР Клуж, возглавляющий турнирную таблицу.

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Президент румынского клуба Иоанн Варга уже согласовал переход футболиста с наставником Динамо Мирчей Луческу. Специалист не прочь проститься с талантом, не оправдавшим его ожиданий.

Супруга будет играть по ЧФР Клуж на правах аренды, но у клуба будет право выкупить футболиста за 7 миллионов евро. Зарплата Супряги в Румынии будет на уровне 25 тысяч евро в месяц.

В текущем сезоне Супряга принял участие всего в 6 матчах, никакими результативными действиями не отмечался. Его контракт с Динамо истекает 31 декабря 2025 года. По мнению авторитетного портала Transfermarkt, его цена составляет 6 миллионов евро.