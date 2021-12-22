Луческу нашел замену Мыколенко – трансфер защитника сборной в Эвертон согласован

Виталий Мыколенко отправится строить карьеру на Туманный Альбион. Динамо придется закрывать важную позицию молодыми талантами.

По словам главного тренера Динамо Мирчи Луческу, трансфер Мыколенко в Эвертон – решенное дело. Он уверен, что киевлянам удастся найти эффективную замену таланта.

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"Рад, что молодой игрок из Динамо сейчас переходит в Эвертон. Я имею в виду Мыколенко. На его место придет другой 18 – 19-летний футболист. Другим нашим защитникам тоже 19 – 20 лет. Поэтому мы продолжаем и дальше играть очень молодой командой. Им нужно работать гораздо усерднее, чем опытным игрокам", – сказал Луческу.

Напомним, за 22-летнего Мыколенко Динамо получит более 20 миллионов евро. Для того чтобы закрыть его позицию, Динамо может вернуть из аренды в СК Днепр-1 23-летнего Владислава Дубинчака.