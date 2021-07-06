Лоукост за 20 евро: Степаненко и Пятов неожиданно вернулись в Украину отдельно от сборной
Источник:Sport.ua
Национальная сборная Украины вернулась домой после Евро-2020. Впрочем, некоторые футболисты возвращались в Украину своим ходом.
Недавно фанаты и пресса встретили сборную Украины после Евро-2020 в аэропорту "Борисполь". В составе делегации были не все игроки.
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Голкипер Андрей Пятов и хавбек Тарас Степаненко вернулись в Киев самостоятельно, отдельно от команды. Футболисты воспользовались лоукостом Ryanair, билет на который из Рима в Киев стоит всего 20 евро.
Фотографии присутствия на борту известных футболистов уже разлетелись сетью и стали настоящим хитом.
Степаненко в самолете Ryanair / Фото Владислава Дудки
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