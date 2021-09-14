Человек сразу включился, забивает, – эксперт хвалит Яремчука, но предрекает трудности в Бенфике

Экс-футболист Бенфики Сергей Кандауров, который выступал в составе "орлов" в конце 90-х под руководством Грэма Сунесса, Юппа Хайнкеса и Жозе Моуринью, оценил выступления Романа Яремчука в составе лиссабонской команды. Кандауров положительно отзывается о земляке.

Эксперт признался, что уверенный дебют Романа Яремчука удивил его. Такой старт в новой команде от нападающего сборной Украины оказался неожиданным для Сергея Кандаурова.

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Честно говоря, это неожиданно для меня. Португальский чемпионат очень сложный. И так сразу войти в него очень нелегко. Но если ты легионер и тебя купили за большие деньги, значит ты должен сразу оправдывать инвестиции. Это у нас говорят, что надо подождать полгода, адаптации всякие… Человек сразу включился, забивает – это радует. Однако чемпионат долгий и непростой - думаю, трудности у него возникнут. Надеюсь, что Роман крепкий парень и со всем справится.

Также Сергей Кандауров вспомнил свой опыт выступлений в Бенфике.

"Яремчук приехал из Бельгии, а я – из Израиля. На тот момент в команде было 8 англичан. Откровенно говоря, с [россиянином] Овчинниковым практически не общались. У Сергея был агент, который не особо позволял ему контактировать со мной. Мол, у наших земляков слава была не очень хорошая, как у нарушителей режима. В основном, я разговаривал на английском, а еще быстро выучил португальский. Кроме того, я играл постоянно практически без раскачки, пока травму не получил", – говорит Сергей Викторович.

В Лиссабоне украинец работал с легендарным Юппом Хайнкесом и вспомнил интересный эпизод:

Хайнкес – наверное, мой любимый тренер, с которым приходилось работать. Он очень хорошо ко мне относился, по-отечески, с любовью - и это было взаимно. Потом он признался, что у него особое отношение к Украине. У него или корни отсюда, или еще что-то. Хайнкес говорил, что относится к Украине с большой любовью. Плюс и в футбольном плане я старался держать уровень, а тренер меня поддерживал, и я стабильно играл в составе.

Сергей Кандуров подписал контракт с Бенфикой в 1997-м году и провел там несколько десятков матчей. Также в активе воспитанника харьковского футбола 6 поединков за украинскую национальную команду.