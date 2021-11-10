Лидеры сборной Украины могут оказаться у Дженоа уже этой зимой: Шевченко обсудил трансферы

Новый главный тренер Дженоа Андрей Шевченко хочет усилить команду футболистами сборной Украины. Боссы клуба готовы выделить нужные для этого средства.

Александр Зинченко и Виталий Мыколенко являются приоритетной целью Дженоа. Андрей Шевченко очень хочет видеть своих бывших подопечных в новой команде.

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Специалист попросил боссов "грифонов" совершить трансферы уже этой зимой, на что получил "зеленый свет".

Скорее всего, Дженоа попытается купить Виталия Мыколенко на постоянной основе. Что касается Зинченко, то клуб рассматривает возможность аренды хавбека. Сообщается, что Шевченко готов лично поучаствовать в переговорах и уговорить игроков присоединиться к его новому проекту.

Отметим, что Мыколенко получил травму и рискует не сыграть в текущем году. Что касается Зинченко, то после травмы он потерял место в основе Манчестер Сити и лишь изредка выходит на замену.