Лично мне очень стыдно, – Зинченко советует партнерам пересмотреть свое отношение к делу

Футболист "сине-желтых" дал откровенный комментарий после игры с Австрией. Александр Зинченко считает, что команда провалила первый тайм.

"Описать то, что сейчас происходит у меня внутри будет очень непросто. Конечно, большое разочарование. Я лично сам чувствую ответственность за своими плечами", – говорит Зинченко.

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Футболист сборной Украины считает, что проблема не в физическом состоянии.

Мы должны были играть намного лучше. То как мы действовали в первом тайме – это неприемлемо. Мы должны проанализировать свои ошибки, свою игру. На таких турнирах, можно много говорить о каких-то физических кондициях, но без менталитета победителя сложно.

Мы должны выигрывать дуэли на каждом участке поля. Желание должно быть запредельное. К сожалению, этого в первом тайме не было. Во втором тайме, конечно, мы отдали все силы, но Австрия – очень хорошая команда, не дала ничего толком создать", – заявил Александр.

Зинченко говорит, что "сине-желтые" не играли на ничью: "Было много брака, вопросов нет, критику мы заслужили. У нас была выигрышная позиция до игры, нас устраивала ничья, но никто не играл на ничью. Мы отдавали все силы.

Это будет для нас бесценным опытом. К сожалению, это уже входит в какую-то привычку – говорить одну и ту же фразу. Хочется уже извлекать из опыта какой-то результат.

Пришло столько болельщиков, практически весь стадион гнал нас вперед, но мы не добились нужного результата. Лично мне очень стыдно.

Я никогда не был в такой ситуации. По жизни я всегда старался отталкиваться от своих возможностей. А сейчас приходится надеяться только на другие команды.

Шанс минимален, но он есть. Но нам всем нужно пересмотреть свою игру и свое отношение к делу", – считает футболист.