Легендарный Анчелотти назвал главную проблему сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями относительно сборной Украины на Евро-2020. Наставник "желто-синих" Андрей Шевченко когда-то играл под руководством легендарного специалиста.

По мнению Анчелотти, команда Украины показывает очень хороший футбол, но добыть положительный результат нашим игрокам мешает один аспект.

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Я хотел бы вспомнить Украины Шевченко и Тассотти, которая сумела пройти в плей-офф Евро-2020. У игроков из этой страны только один дефект: они имеют проблемы с концентрацией внимания на протяжении всего матча, – считает Анчелотти.

Напомним, Украине удалось пройти в плей-офф Евро-2020 благодаря попаданию в четверку лучших третьих команд. На стадии группового этапа "желто-синие" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1).

В 1/8 финала команда Шевченко сыграет против Швеции. Матч состоится 29 июня.