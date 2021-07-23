Легендарный Рева возобновляет футбольную карьеру: за кого будет играть ветеран

Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Виталий Рева вскоре снова станет в рамку. Несмотря на солидный возраст футболист считает, что сможет стать полезным на футбольном поле.

Левый берег, который вскоре дебютирует во Второй лиге Украины, пригласил в команду опытных футболистов, с помощью который хочет повыситься в классе.

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Состав команды действительно лучше всего говорит о больших амбициях команды. В сезоне 2021/22 цвета команды будут защищать вратари Виталий Рева и Антон Сытников, полевые игроки Александр Акименко, Виктор Берко, Сергей Воронин, Александр Гуськов, Андрей Запорожан, Николай Ищенко, Олег Карамушка, Владимир Коваль, Павел Ксенз, Василий Курко Тарас Пинчук и Артем Старгородский.

Отметим, что Виталию Реве Сейчас 46 лет, ранее он защищал ворота Динамо, киевского Арсенала и сборной Украины.