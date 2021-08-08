Лига 1, 1-й тур

Труа – ПСЖ – 1:2

Голы: Эль-Хаджи, 9 – Хакими, 19, Икарди, 21

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Старт матча против грозного соперника выдался Труа более чем удачным – Эль-Хаджи точным ударом открыл счет в матче. Впрочем, радость была недолгой – ПСЖ очень быстро не только восстановил паритет, но и вышел вперед.

Парижане спокойно на классе сдержали счет до финального свистка. На 80-й минуте в составе Труа на поле вышел молодой украинский нападающий Николай Кухаревич, но подарить себе сказочный дебют он не сумел.