Кубок Англии: Зинченко, Ярмоленко и Мыколенко узнали соперников в 1/16 финала

Все украинцы в Англии пробились в 1/16 Кубка. На этой стадии футболисты сборной Украины не встретятся.

Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко и Виталий Мыколенко продолжают бороться за кубок Англии. Каждый из них близок к тому, чтобы приблизиться к трофею.

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Вест Хэм Ярмоленко в 1/16 финала Кубка Англии сойдется Киддерминстер Гарриерз. Команда капитана сборной Украины является очевидным фаворитом этого противостояния.

Манчестер Сити путевку в следующий этап разыграет с Фулхэмом, а Эвертону Мыколенко придется сразиться с Брентфордом, играющим в АПЛ.

Шансы украинцев сыграть

Андрей Ярмоленко не получает игрового времени в чемпионате, потому может получить шанс в кубковом матче. У Александра Зинченко больше доверия от Хосепа Гвардиолы, поэтому ситуация будет зависеть от обоймы игроков, которая будет в распоряжении испанского специалиста.

Виталий Мыколенко дебютировал за Эвертон в матче Кубка против Халл Сити, поэтому возможно, что Рафаэль Бенитес продолжит адаптацию украинца к английскому футболу в этом турнире.