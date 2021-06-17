Кровь Шевченко, дебют Блохина и другие факты из истории встреч Северной Македонии и Украины

Сегодня, 17 июня, в 16:00 в Бухаресте украинцы сыграют с Северной Македонией. Вспоминаем знаковые эпизоды предыдущих противостояний этих команд.
Украина – Северная Македония: история встреч
В рамках Евро-2020 нас ожидает пятая встреча Украины и Северной Македонии.
- Премьерный матч состоялся в октябре 2003-го – в Киеве голов не забивали. Самая интересная деталь того противостояния – факт дебюта в сборной Олега Блохина. Уже через два года национальная команда под руководством "фартового" тренера завоюет путевку на ЧМ-2006.
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- Следующего поединка с македонцами пришлось ждать несколько месяцев. На этот раз "сине-желтые" проиграли в Скопье 0:1 – это было первое поражение Блохина в качестве главного тренера сборной. А еще тот матч запомнился болезненным ударом в лицо Андрею Шевченко от защитника Милана Стояноски – наш форвард с кровью на лице сразу отправился в раздевалку.
Обзор матча Македония – Украина
– Еще два матча состоялись в рамках квалификации на Евро-2016.
- В октябре 2014-го на "Арене Львов" хозяева не без проблем одолели неуступчивого соперника. Все решил гол Сергея Сидорчука в компенсированное время к первому тайму. А на старте второй половины Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти.
- Непросто было через год в Скопье, однако поздние голы Евгения Селезнева (с пенальти) и Артема Кравца принесли победу украинцам.
Сборная Украины в львовском матче / Фото Getty Images
Интересные факты о поединке Северная Македония – Украина на Евро-2020
- Украина впервые сыграет в Бухаресте. Лишь однажды наша национальная команда играла в Румынии – в 2002 году она уступила хозяевам 1:4 в Констанце.
- Самым возрастным футболистом в составе наших соперников является нападающий Горан Пандев. Легендарный форвард отличился в воротах австрийцев в первом туре – лишь один футболист в истории чемпионатов Европы забивал в более почтенном возрасте (австриец Ивица Вастич). На момент результативного удара Пандеву исполнилось 37 лет и 321 день.
- Если для Украины нынешний чемпионат Европы является третьим подряд и в целом, то македонцы дебютируют на континентальном первенстве (35-й участник в летописи турнира).
- Македонцы Ариян Адеми и Иван Тричковски забивали в ворота нашего Шахтера на групповом этапе Лиги чемпионов. В 2011-м Тричковски забивал "горнякам" за АПОЭЛ (1:1), а через восемь лет Адеми отличился результативным действием в составе загребского Динамо (3:3).