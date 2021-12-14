Кривцов попрощался с Марлосом "подколом" – забавное видео фола бразильца против арбитра

Хавбек Марлос покинул Шахтер и вернулся в родную Бразилию. Партнеры поблагодарили его за игру и пожелали дальнейших успехов.

Особо отличился защитник "горняков" и сборной Украины Сергей Кривцов. Он решил проститься с Марлосом ярким видео, на котором тот снес арбитра.

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"Брат Марлос, это – лучший момент в твоей карьере за Шахтер. Спасибо тебе большое за все! Ты – топ! Всегда буду рад встрече с тобой", – написал Кривцов.

Напомним, Марлос стал футболистом "горняков" в 2014 году. За Шахтер он провел 287 матчей, забил 74 гола и отдал 65 голевых передач. 33-летнему хавбеку удалось по четыре раза выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.