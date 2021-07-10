Коваленко – на выход: украинец может оказаться в рядах новичка итальянского чемпионата
10 июля 2021 , 13:32Читати новину українською
Источник:Джанлука Ді Марціо
Украинский хавбек Виктор Коваленко следующий сезон может провести не в Аталанте. Игровое время футболисту могут дать другие клубы.
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини пока не рассчитывает на Виктора Коваленко. Вместе с тем окончательно прощаться с хавбеком клуб пока не готов.
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Поэтому Аталанта рассматривает предложения аренды. Тем более, что в заявке бергамасков не хватает места футболистам без паспорта ЕС. Видеть украинца в своих рядах хочет Эмполи, который по итогам прошлого сезона вышел в Серию А.
В прошлом сезоне Коваленко сыграл всего 4 минуты, поэтому вариант аренды – пока лучший выход для украинского хавбека.Шевченко имел в виду не то, о чем все подумали, – Кривцов объяснил слова тренера об усталости