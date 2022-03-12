Коваленко спонтанным ассистом помог Специи победить Кальяри: видео

Виктор Коваленко начал матч на скамье запасных. Украинец вступил в игру на 68-й минуте, а вскоре отличился голевой передачей.

Хозяева могли открывать счет на 36-й минуте. Однако Даниэле Верде не реализовал пенальти.

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Зато после перерыва Специя таки вышла вперед. Метким ударом отличился Мартин Эрлич. А вскоре преимущество укрепил Рэй Манай, воспользовавшийся курьезным пасом Виктора Коваленко.

Для украинца это четвертая голевая передача в этом сезоне. Благодаря победе Специя закрепилась на 15 строчке в турнирной таблице Серии А.

Чемпионат Италии, 29 тур

Специя – Кальяри 2:0

Голы: Эрлич, 55, Манай, 74.