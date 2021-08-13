Коваленко попал в заявку Специи – когда украинец может дебютировать в новой команде

Сегодня, 13 августа, итальянская Специя начнет новый сезон. Команда Виктора Коваленко стартует в Кубке Италии.

Наставник Специи Тьяго Мотта сформировал заявку на матч против Порденоне. В перечень 18-ти исполнителей попал и наш Виктор Коваленко.

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Поединок на стадии 1/32 финала начнется в 18:45 по Киеву. Трансляцию матча можно будет посмотреть на канале "Футбол 3".

Порденоне является представителем Серии В. Недавно Коваленко забивал в ворота этой команды в составе Аталанты. Напомним, что 8 августа бергамаски отдали в аренду Специи полузащитника сборной Украины.