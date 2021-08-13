Наставник Спеції Тьяго Мотта сформував заявку на матч проти Порденоне. До переліку 18-ти виконавців потрапив і наш Віктор Коваленко.

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Поєдинок на стадії 1/32 фіналу розпочнеться о 18:45 за Києвом. Трансляцію матчу можна буде переглянути на каналі "Футбол 3".

Порденоне є представником Серії В. Нещодавно Коваленко забивав у ворота цієї команди у складі Аталанти. Нагадаємо, що 8 серпня бергамаски віддали в оренду Спеції півзахисника збірної України.