Коваленко покинет Аталанту – Болонья сделала запрос на трансфер футболиста
25 июня 2021 , 14:27Читати новину українською
Источник:Tutto Atalanta
Украинский хавбек Виктор Коваленко следующий сезон проведет в новой команде. Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на футболиста.
Виктор Коваленко перейдет в новый клуб уже в этом трансферном окне. Сезон 2021/22 украинец проведет в другом клубе.
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Сейчас в клубе еще не определились с судьбой футболиста – аренда или продажа. Впрочем, претенденты на Коваленко уже есть: Болонья запросила информацию на возможность трансфера полузащитника.
25-летний Коваленко стал игроком Аталанты только прошлой зимой, но провел на поле в составе бергамасков только 3 минуты. За сколько Аталанта готова продать Виктора – пока не сообщается.Ярмоленко – в символической сборной группового этапа Евро-2020