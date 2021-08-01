Коваленко уйдет в аренду несмотря на дебютный гол за Аталанту

Украинский хавбек Аталанты Виктор Коваленко сезон 2021/22 проведет в футболке другого клуба. От "ссылки" его не спас даже победный гол в спарринге с Порденоне.

Аталанта приняла решение относительно будущего украинского хавбека Виктора Коваленко. Игра 25-летнего украинца не впечатлила наставника команды Джан Пьеро Гасперини, поэтому футболист отправится в аренду.

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Скорее всего, следующий сезон он проведет в Специи, хотя звучали слухи и об интересе со стороны Эмполи. О трансфере Виктора должно быть объявлено в ближайшее время.

Отметим, что в товарищеском матче против Порденоне Коваленко забил победный гол, но даже он пока не заставил клуб пересмотреть свое решение.