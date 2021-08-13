Коваленко готов играть, – тренер Специи оценил возможность украинца дебютировать

Недавно хавбек сборной Украины Виктор Коваленко пополнил ряды Специи. Уже вскоре он сможет проявить себя в новой команде.

Сегодня, 13 августа, Специя сыграет в матче 1/32 финала Кубка Италии против Порденоне. Главный тренер команды Тьягу Мотта рассчитывает нав всех своих футболистов, включая новичка Виктора Коваленко.

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Коваленко готов играть, как и все остальные. Мы решим, начнет ли он в старте. Среди игроков есть те, кто только прибыл и с которыми я не работал – я смотрел видео с ними и их матчи, поэтому нормально, что я немного удивлен, – сказал он.

Мотта добавил, что комплектация команды проходила через просмотр видеозаписей, из-за чего не все игроки соответствуют его ожиданиям. Но специалист рассчитывает, что со временем командное взаимодействие наладится.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса Специя в рамках подготовки к сезону не провела ни одного спарринга, поэтому игра против Порденоне станет первым матчем после заверення прошлого сезона.