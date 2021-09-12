Коваленко дебютировал в Серии А – невнятная игра и драматическое поражение

Украинец вышел в стартовом составе новой команды. Единственный гол был забит уже после того, как Виктор покинул поле.

Специя пока не может выиграть в Серии А. В третьем туре команда Виктора Коваленко снова проиграла. На этот раз дома в битве с Удинезе.

Читайте также Зубков помог Ференцварошу преодолеть Гонвед: вингер сборной потерял статус игрока основы

Виктор вышел в старте новичка элитного дивизиона и отыграл 62 минуты. От портала WhoScored украинец получил невысокий балл 6,54 (хуже только у двух игроков, которые появились в старте).

Гости отличились на 89-й минуте усилиями Лазара Самарджича. Как следствие, Специя идет в зоне вылета с одним очком после трех туров.

Чемпионат Италии, 3 тур

Специя – Удинезе 0:1

Гол: Самарджич, 89.