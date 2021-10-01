Коваль феерит в Саудовской Аравии: он снова отбил пенальти и спас команду от поражения
1 октября 2021 , 11:40Читати новину українською
Источник:24 канал
Дела бывшего голкипера Динамо Максима Коваля в чемпионате Саудовской Аравии идут довольно хорошо. Благодаря ему команда вновь добыла очки.
Аль-Фатех украинского голкипера Максима Коваля на выезде расписал нулевую ничью с Аль-Эттифаком. Завоевание одного очка – заслуга бывшего динамовца.
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Уже на 7-й минуте матча хозяева получили право пробить пенальти, но Максим парировал удар с 11-метровой отметки. В итоге нули на табло сохранились до конца матча.
После 7 туров чемпионата Аль-Фатех находится на 7 месте в турнирной таблице.
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