Коваль феерит в Саудовской Аравии: он снова отбил пенальти и спас команду от поражения

Дела бывшего голкипера Динамо Максима Коваля в чемпионате Саудовской Аравии идут довольно хорошо. Благодаря ему команда вновь добыла очки.

Аль-Фатех украинского голкипера Максима Коваля на выезде расписал нулевую ничью с Аль-Эттифаком. Завоевание одного очка – заслуга бывшего динамовца.

Кстати Надо было сделать по-другому, – Милевский признался, о чем больше всего жалеет в карье

Уже на 7-й минуте матча хозяева получили право пробить пенальти, но Максим парировал удар с 11-метровой отметки. В итоге нули на табло сохранились до конца матча.

После 7 туров чемпионата Аль-Фатех находится на 7 месте в турнирной таблице.