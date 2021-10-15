Коноплянка вновь получил травму: хавбек проваливает карьеру в Шахтере

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка оказался в лазарете. У футболиста диагностировали ушиб грудной клетки.

Как рассказал врач "горняков" Артур Глущенко, Евгений Коноплянка получил травму. Произошло это несколько дней назад.

Кстати Зинченко вернулся к тренировкам с Манчестер Сити – он пропустил октябрьские матчи сборной Украины

Кроме него, за полем оказался и Виктор Корниенко, у которого воспаление коленного сустава. По мнению специалиста, повреждения не слишком серьезные и через несколько дней футболисты смогут тренироваться.

Напомним, что из-за травмы Евгений Конопялнка пропустил Евро-2020, а в этом сезоне еще не выходил на футбольное поле. В прошлом сезоне он принял участие лишь в 8 матчах, отличиться результативными действиями не смог.