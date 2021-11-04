Коноплянка в СК Днепр-1: Русол оценил возможность перехода звезды
Источник:Трендець
Евгений Коноплянка выпал из основной обоймы Шахтера и не может похвастаться игровым временем. Кроме того, хавбека постоянно преследуют травмы.
Исполнительный директор СК Днепр-1 Андрей Русол не прочь видеть звездного друга в своей команде. Впрочем, он не верит, что такая возможность представится уже в ближайшее время.
Интересно Ракицкий может уйти из российского Зенита – на него уже охотятся другие клубы
Мы бы пообщались и были только рады. Впрочем, я не уверен, что этот момент близок. Женя еще способен показать себя на более высоком уровне, я в этом уверен. Но со временем – не вижу никаких проблем,
– сказал Русол.
Напомним, контракт Коноплянки с Шахтером истекает после текущего сезона. 32-летний хавбек вряд ли продлит контракт с "горняками", ведь не сумел проявить себя в донецком клубе.
Ранее раздавались слухи, что в услугах Евгения заинтересованы клубы из Турции.