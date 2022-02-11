Коноплянка перешел в Краковию – Шахтер лишился большого зарплатного бремени

В карьере звездного украинского хавбека Евгения Коноплянки начался новый этап. Футболист попробует свои силы в чемпионате Польши.

Евгению Коноплянке удалось достичь договоренности с Краковией. Польский клуб объявил о подписании контракта с украинским хавбеком.

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Договор рассчитан до конца текущего сезона с возможностью пролонгации еще на год. Коноплянке ради игровой практики и шанса вернуться в сборную Украины пришлось пойти на значительные финансовые уступки.

В донецком Шахтере звездный футболист зарабатывал как минимум 1,5 миллионов евро в год, а в Краковии максимальная зарплата составляет 220 тысяч евро. Учитывая длительное отсутствие игровой практики, 32-летнему хавбеку вряд ли удалось выбить максимальную зарплату.

В новой команде украинец будет играть под 80-м номером. В текущем сезоне он провел на поле всего 47 минут, поэтому ему придется проявлять свои лучшие качества как можно скорее.