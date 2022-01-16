Донецкий Шахтер отправился в Турцию, где будет готовиться ко второй части сезона 2021/22. В списке игроков примечательно отсутствие Евгения Коноплянки.

Интересно Супряга получил надежду на спасение из Динамо – им интересуется конкурент Шевченко

Евгений Коноплянка не поехал на сбор, потому что занимается поиском нового клуба,

– заявил представитель "горняков".

Таким образом, уже в ближайшее время следует ожидать новостей о переходе Евгения Коноплянки в новую команду. Контракт 32-летнего футболиста с дончанами завершается 30 июня, но похоже, что клуб готов попрощаться с ним без компенсации, лишь бы не платить ему большой зарплаты.

Евгений Коноплянка перешел в Шахтер в сентябре 2019 года. За все время он принял участие в 46 матчах, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи. В текущем сезоне он сыграл всего 47 минут, что станет сильным препятствием в переговорах с будущим клубом о финансовых условиях.