Конкурент Зинченко оказался в тюрьме по подозрению в изнасиловании

Защитник Манчестер Сити и сборной Франции Бенджамен Мэнди попал в громкий скандал. Карьера футболиста оказалась в большой опасности.

Полиция Чешира отправила Бенджамина Мэнди за решетку. Футболиста подозревают в 4-х случаях изнасилования в период с октября 2020 по август 2021 года.

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Манчестер Сити уже объявил, что пока будет продолжаться расследование, француз отстранен от клуба. От более подробных комментариев представители "горожан" воздержались.

Первое судебное заседание состоится уже завтра, 27 августа. Полиция подтвердила, что истцы старше 16 лет.

Отметим, что Мэнди является прямым конкурентом Александра Зинченко на позиции левого защитника.