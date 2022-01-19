Команда-сенсация Ла Лиги хочет арендовать Зинченко – трансфер может состояться в ближайшее время

Испанский Бетис вернулся к идее подписания Александра Зинченко. Украинец может помочь севильцам удержаться на вершине турнирной таблицы.

Бетис обратился в офис Манчестер Сити с вопросом о возможности аренды Александра Зинченко. Испанский клуб заинтересован в скорейшем оформлении трансфера.

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Это уже не первая попытка Бетиса подписать украинского универсала. В 2018 году клуб уже обращался к "горожанам", но тогда Зинченко решил остаться в Манчестере. Каким будет ответ на этот раз – пока неизвестно.

Сейчас Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу АПЛ и идет к очередному чемпионству. Александр Зинченко постепенно отвоевывает доверие Хосепа Гвардиолы, поэтому вряд ли захочет поменять чемпионат. Кроме того, его команда будет сражаться и за победу в Лиге чемпионов.

В настоящее время Бетис находится на 3 месте в турнирной таблице Ла Лиги и ищет усиления, чтобы удержать позиции. Отрыв от Атлетико составляет 7 очков, но у "матрасников" еще есть игра в запасе.

В сезоне 2021/22 Александр Зинченко выходил на поле 12 раз, в его активе 2 результативные передачи. В 2022 году он еще не играл из-за болезни.