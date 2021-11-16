Клуб, кальян и алкоголь: лидер Боснии Пьянич "погудел" перед решающими матчами отбора на ЧМ

Звездный хавбек сборной Боснии Миралем Пьянич не попал в заявку на матч с Украиной. Похоже, журналистам удалось узнать причину неожиданного решения тренера.

Как выяснилось, по прибытию в лагерь сборной в Сараево лидер боснийцев Миралем Пьянич проводил ночи в ночных клубах. Ответственные матчи против Финляндии и Украины за право бороться за путевки на Мундиаль не стали для него преградой.

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В игре с финнами хавбек полностью провалился, его не спасло даже количественное преимущество команды. Сенсационное поражение Финляндии лишило Боснию каких-либо шансов на ЧМ-2022. Возмущенные фанаты спустили всех собак на Пьянича.

Тренер команды Ивайло Петев разделяет их гнев, ведь на матч с Украиной не внес Миралема даже в заявку.