Клопп жалеет об отношении к Воронину: он считает украинца одним из наибольших талантов

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп начинал свою тренерскую деятельность в немецком Майнце. В то время там играл украинский нападающий Андрей Воронин, которому впоследствии удалось поиграть за Байер и Ливерпуль.

По словам Юргена Клоппа, Андрей Воронин – один из самых больших талантов, с которыми ему приходилось работать. Впрочем, в начале тренерской деятельности он принимал не самые лучшие решения.

Кстати Шевченко в Селтике: Цыганык раскрыл подробности сенсации

Специалист охотно поработал бы с украинцем, если бы имел второй шанс. Когда Клопп только стал тренером, то в основном использовал Воронина для ротации других нападающих.

Андрей пришел ко мне в комнату во время тренировочного сбора и спросил: "Босс, почему я никогда не начинаю матч в стартовом составе?". Я спросил его: "Ты хочешь честного ответа?». Он ответил, что хочет. Я сказал: "Потому, что ты не жалуешься, если не начинаешь". Он ответил: "Достаточно справедливо". И он продолжал начинать матчи на скамейке запасных и старался не заводиться ",

– поделился Юрген Клопп в своем интервью.

Напомним, Клопп и Воронин вместе играли в немецком Майнце, а затем Юрген возглавил команду и начал свою яркую тренерскую карьеру.