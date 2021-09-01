Казахстан – Украина: стартовые составы команд на матч отбора ЧМ-2022

1 сентября 2021 , 16:29
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Источник:

УАФ

Уже вскоре арбитр даст стартовый свисток матча между Казахстаном и Украиной. Наставники команд определились со стартовыми одиннадцатками, которые начнут поединок с первых минут.

Новый тренер "желто-синих" Александр Петраков дебютировал с неожиданностей. В старте нет Малиновского и Цыганкова, а место левого хавбека занял Эдуард Соболь.

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На матч против Казахстана Украина выйдет в следующем составе:

Пятов – Караваев, Забарный, Матвиенко, Мыколенко – Сидорчук, Зинченко – Ярмоленко (к), Буяльский, Соболь – Яремчук.

Сборная Казахстана начнет матч таким составом:

Покатилов–- Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин – Тагиберген, Куат, Васильев – Нургалиев (к), Шушеначев.

 

Автор: Ярослав Сиваківський