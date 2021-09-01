Новий тренер "жовто-синіх" Олександр Петраков дебютував з несподіванок. У старті немає Маліновського та Циганкова, а місце лівого хавбека зайняв Едуард Соболь.

Цікаво Казахстан – Україна: Маліновський відновився після операції і готовий грати на максимум

На матч проти Казахстану Україна вийде у такому складі:

Пятов – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук, Зінченко – Ярмоленко (к), Буяльський, Соболь – Яремчук.

Збірна Казахстану розпочне матч таким складом:

Покатілов – Бистров, Марочкін, Логвиненко, Малий, Валіуллін – Тагиберген, Куат, Васильєв – Нургалієв (к), Шушеначев.