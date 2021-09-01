Тренер отметил старания команды, но главное в футболе – результат. Специалист разочарован итогом и рассказал, как отреагировала команда.

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Не могу найти слов. Забиваем на 90+3, пропускаем на 90+6. Люди играют в Лиге чемпионов и допускают такие ошибки... Извините, но на юношеском уровне таких ошибок не делают. Трудно что-то говорить. Ребята все расстроены, поле тяжелое. Надо восстановливатся, никто не может встать. Нужно играть дальше,

– сказал Петраков в эфире телеканала "Футбол 1".

Тренеру понравилась отдача ребят, но усталость и потеря концентрации привели к фатальным ошибкам, которые в итоге определили исход матча.