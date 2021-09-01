Казахстан – Украина: Малиновский восстановился после операции и готов играть на максимум

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский из-за боли в животе не смог проявить себя на Евро-2020. После турнира ему сделали операцию, сейчас ему ничего не мешает демонстрировать свою лучшую игру.

Из-за операции Руслан пропустил значительный отрезок подготовки к сезону. Впрочем, это не помешало ему выходить в основе Аталанты в стартовых двух турах, поэтому есть надежда, что в сборной хавбек проявит себя на полную.

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Впереди у нас еще пять матчей квалификации, поэтому нужно к ним готовиться. Поединок с Казахстаном будет важнейшим для нас, поэтому мы не должны думать об игре с Францией. Нас ожидает первый тест, который мы должны сдать на "отлично",

– сказал Малиновский.

Напомним, матч Казахстан – Украина состоится сегодня, 1 сентября. Стартовый свисток на "Астана Арене" прозвучит в 17:00.