Евро-2020: расписание матчей сборной Украины на чемпионате Европы по футболу

Уже в воскресенье, 13 июня, сборная Украины стартует на Евро-2020. Все детали главного события года – в нашем материале.

Предстоящий чемпионат Европы станет третьим по счету для "сине-желтых" в истории. Украина начинает борьбу за трофей под руководством Андрея Шевченко, который участвовал на предыдущих континентальных первенствах в качестве футболиста.

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Официальная заявка сборной Украины на Евро-2020

Вратари: 1. Георгий Бущан (Динамо), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – Шахтер).

Защитники: 2. Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все – Динамо), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба – Шахтер).

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все – Шахтер), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все – Динамо), 7. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), 8. Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), 14 Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), 17. Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), 18. Роман Безус (Гент, Бельгия), 20. Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук (Гент, Бельгия), 19 Артем Беседин (Динамо), 26. Артем Довбик (Днепр-1).

(перед именем и фамилией футболиста – его постоянный игровой номер на Евро-2020).

Главный тренер: Андрей Шевченко

Капитан: Андрей Пятов

Лучший результат на чемпионатах Европы: групповой этап (2012, 2016).

Наша главная задача – выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. Мы готовим команду к решению ее задач. Самое главное – у нас есть свой стиль, от которого мы ни в коем случае не будем отказываться. Мы всегда придерживаемся наших принципов. За последний год мы однозначно стали более гибкими в тактическом плане. Мы можем менять систему игры, но не отказываемся от своих принципов, – поделился тренер сборной Украины Андрей Шевченко в комментарии официальному сайту УЕФА.

Расписание матчей Евро-2020 в группе С