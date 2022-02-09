Качараба заработал удаление: пражское дерби в четвертьфинале Кубка завершилось поражением Славии

Пражская Славия, где выступают Тарас Качараба и Максим Таловеров, прекратила борьбу за Кубок Чехии. В 301-м по счету столичном дерби победу праздновала Спарта.

В старте номинальных хозяев вышел Качараба, а Таловеров весь поединок провел на скамейке запасных. Уже на 12-й минуте защитник сборной Украины получил желтую карточку, а на 84-й был предупрежден во второй раз (срывал опасный контрвыпад) и покинул поле.

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Спарта организовала комфортный результат еще до перерыва. Сначала Ладислав Крейчи оказался самым ловким во владениях соперника после отскока. А вскоре Якуб Пешек завершил стремительную контратаку ударом под перекладину.

Стоит отметить, что Славия и Спарта соседствуют в турнирной таблице чемпионата Чехии. Команда с украинцами идет второй, имея в активе 48 очков. У Спарты, которая теперь сыграет в полуфинале, на два пункта меньше.

Обзор матча

Кубок Чехии, 1/4 финала

Славия – Спарта 0:2

Голы: Крейчи, 10, Пешек, 26.