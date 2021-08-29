Качараба принял участие в невероятном матче и отметился роскошным голом перед поездкой в сборную

Дебютант национальной команды забил в поединке чешского чемпионата. Его Славия сыграла вничью с Карвиной (3:3).

Украинский защитник, который накануне получил премьерный вызов от Александра Петракова, традиционно сыграл 90 минут за пражскую Славию. Один из лидеров чешского первенства приехал в гости к аутсайдеру Карвине.

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На 27-й минуте хозяева открыли счет – Михал Пападопулос пробил из-под ноги Качарабы. Вскоре Славия сравняла благодаря точному удару Ивана Шранца. На последней минуте первого тайма Качараба пошел на угловой и отметился фантастическим голом головой метров с 15-ти!

Вторая половина игры началась с очередного героизма украинца. Он заблокировал очень опасный удар в упор и спас ворота. А дальше была феерия угловых. После перерыва команды забили трижды и каждый раз мяч оказывался в сетке после подачи от флажка! Карвина спаслась от поражения на 90-й минуте, а непосредственной вины Тараса в пропущенных Славией голах не было.

Чемпионат Чехии, 6 тур

Карвина – Славия 3:3

Голы: Пападопулос, 27, Свобода, 55, Зых, 90 – Шранц, 35, Качараба, 45, Траоре, 65.