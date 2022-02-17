"Йоб**ый стыд", – сеть взорвалась из-за поста жены Малиновского о дружбе Украины с Россией
Источник:Брутальный футбол
Восторг от гола Руслана Малиновского в ворота Ювентуса очень быстро пройдет. Причина – скандальное сторис жены футболиста Роксаны в своем инстаграмме.
Роксана Малиновская в своем инстаграмме опубликовала сторис, в котором призвала "не забивать головы молодежи пропагандой". На фотографии были изображены тянущиеся друг к другу руки, разрисованные в цвета украинского и русского флагов.
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Жене футболиста сразу "прилетели" возмущенные комментарии, поэтому она заблокировала свою страницу. Издание "Брутальный футбол" выложило скандальное сторис и попытку Роксаны оправдаться. Реакция сети однозначна.
"Йоб**ный стыд", – написал бывший голкипер Шахтера и сборной Украины Рустам Худжамов. Большинство подписчиков издания с ним солидарны.
Теперь Руслану придется выслушать немало критики и объяснить жене об анексии Крыма, отдельных частей Донецкой и Луганской областей и более 15 тысяч украинских воинов, отдавших свою жизнь для того, чтобы остановить оккупанта.
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