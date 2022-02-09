Эвертон без Мыколенко потерпел позор – украинец не сыграл из-за коронавируса

Фрэнку Лэмпарду не удалось найти рецепт удачи в матче с Ньюкаслом. Его подопечные потерпели болезненное поражение.

АПЛ, 24-й тур

Ньюкасл – Эвертон – 3:1

Голы: Холгейт, 37 (АГ), Фрейзер, 56, Триппьер, 80 – Ласкаллес, 36 (АГ)

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Виталий Мыколенко перед матчем избавился от всех конкурентов, поэтому мог рассчитывать на выход в стартовом составе. Впрочем, перед поединком он сдал подозрительный тест на коронавирус, поэтому вынужден был пропустить игру.

В первом тайме команды обменялись автоголами, а вот во второй половине игры доминировали "сороки". Хозяева сумели воплотить свое преимущество в забитые голы и одержать победу.

Ньюкасл набрал 19 очков и обогнал Эвертон в таблице. На счету "ирисок" 18 зачетных пунктов. Обе команды сейчас находятся перед зоной вылета.