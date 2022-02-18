Это же не Руслан писал, – Худжамов не верит в проблемы Малиновского в сборной после скандала

Жена Руслана Малиновского Роксана вызвала бурю эмоций в сети из-за поста о войне и дружбе Украины с Россией. Часть недовольства перепала на адрес самого футболиста.

По мнению бывшего голкипера сборной Рустама Худжамова, Руслану не следует переживать о ситуации. Пост написал не он, поэтому на его положение в лагере национальной команды это повлиять не должно.

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Это же Руслан не написал. Мы не в 37-м году, где дети отвечают за поступки своих родителей, а мужья за жен,

– считает Худжамов.

Напомним, Роксана Малиновская опубликовала в своем инстаграмме сториз, в котором была картинка о дружбе Украины с Россией. Также она попросила "не забивать голову молодежи пропагандой".

Сториз вызвал бурную реакцию сети, поэтому жена футболиста сначала пыталась объяснить свой пост, а затем и вовсе закрыла свою страницу.