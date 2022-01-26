Это зарплата польского тренера за 10 лет, – в Польше возмущены финансовым аппетитом Шевченко

Согласно слухам, Андрей Шевченко ведет активные переговоры с польским футбольным союзом. Правда, от кандидатуры украинца в восторге далеко не все.

Андрей Шевченко готов возглавить сборную Польши, но есть ряд условий, которые следует выполнить для его согласия. Одна из них – зарплата 2,5 миллиона евро в год.

К теме Шевченко не хочет отказываться от денег Дженоа – сборная Польши не сможет покрыть миллионы евро

Часть зарплаты Шевченко готовы взять на себя спонсоры, но ее размер вызывает негодование в футбольных кругах Польши. В частности, бывший хавбек Вислы и "Кадры" Камиль Косовски считает, что платить такие сумасшедшие деньги неопытному тренеру – очень плохое решение.

Шевченко готовы платить 2,5 млн евро? Это более 10 миллионов злотых. Если он подпишет контракт на 2 года, то, соответственно, заработает более 20 миллионов. Я думаю, что таких денег хватило бы, чтобы заплатить польскому тренеру за 10 лет,

– сказал он.

Также бывший футболист убежден, что финансовые аппетиты должны быть несоразмерными с достижениями тренера, поэтому нового тренера нужно искать в Польше, где много специалистов с меньшими зарплатными ожиданиями, которые могут похвастаться большими достижениями, чем Шевченко.

Нового тренера "Кадры" назначат 31 января. Главными кандидатами СМИ называют Андрея Шевченко и Адама Навалку, уже работавшего со сборной Польши.