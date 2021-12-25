Это все правда, – Довбык подтвердил трансферные слухи и рассеркретил, куда хочет перейти

Украинский нападающий Артем Довбык заинтересовал многие европейские клубы. Охота за талантливым форвардом уже началась.

В СМИ звучала информация, что видеть Довбыка в своей футболке хотят Бешикташ, Фиорентина, Торино, Сампдория, Марсель, Реал Сосьедад, Труа и ряд немецких клубов. По словам самого нападающего, примерно 80% того, о чем говорят – правда.

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Футболист готов испытывать свои силы и даже учит иностранный язык. Вместе с тем, он заботится об интересе СК Днепр-1 – для его согласия трансферное предложение должно устраивать клуб.

У нас есть план действий на ближайшие полгода. Больше всего мне нравится Италия – как страна и чемпионат. Малиновский там феерит. Италия лежит ближе, видимо,

– сказал Довбык.

Напомним, на зимний перерыв Артем Довбык ушел лучшим бомбардиром чемпионата, в его активе 14 голов. Рекорд голов в течение одного сезона УПЛ принадлежит Генриху Мхитаряну – 25 мячей.

Ранее сообщалось, что СК Днепр-1 хочет получить за своего нападающего 15 миллионов евро. Половина суммы трансфера будет принадлежать Мидтьюлланду.