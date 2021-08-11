Это ошибка, – Кварцяный советует Реброву не бросать денежный клуб ради сборной Украины

УАФ пытается помочь Реброву разорвать контракт с Аль-Айном и возглавить национальную команду. По мнению члена исполкома Виталия Кварцяного, специалист делает большую ошибку.

Кварцяный убежден, что сейчас для 47-летнего Реброва не нужно покидать все ради тренерского мостика сборной Украины. Расторжение контракта с Аль-Айном через 2 месяца после подписания может сыграть злую шутку в будущем, а продолжительность сотрудничества с УАФ – дело туманное.

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Еще лет 3-5 то бы решал с арабами, а потом бы вернулся молодой, бодрый в сборную на 10 лет с перспективой. А сейчас что-то не получится и что будет? Арабы самолюбивы, не возьмут обратно. А у нас быстро с негативом к людям. Раз плюнул – и ты уже в негативе. А к хорошему долго надо идти. Считаю, это ошибка,

– заявил Кварцяный.

Отметим, что УАФ до сих пор не назначила главного тренера сборной Украины, хотя уже в начале сентября "желто-синие" сыграют два матча в квалификации на чемпионат мира-2022 против Казахстана и Франции.

Сергей Ребров пытается разорвать контракт с Аль-Айном, который он подписал только 6 июня, однако уже 19 августа в ОАЭ стартует сезон, поэтому владельцы клуба не готовы прощаться со специалистом.