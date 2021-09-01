Это катастрофа, – Яремчук поражен провалом в матче с Казахстаном

Украина не смогла сохранить важную победу в матче против Казахстана. Роман Яремчук, который забил первый гол уже на старте игры, оценил исход поединка.

По мнению форварда, игра команды не имеет значения. В Нур-Султане "желто-синим" нужно было добывать 3 очка, а ничья – это катастрофа для задачи выхода на ЧМ-2022.

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Мы потеряли очки, поэтому, я считаю, это была провальная игра. Трудно что-то сказать сразу после матча. Думаю, все видели, поэтому не нужно много слов. Было важно взять три очка, чтобы поехать на чемпионат мира. Мы их не взяли, поэтому я считаю, что это катастрофа для нас. Не хочу сейчас говорить громких фраз,

– сказал Яремчук после игры.

Форвард сначала не смог поверить, что Казахстан отыгрался после того, как Сикан забил 90+3 минуте. Он отметил, что сработал футбольный закон "Не забиваешь ты - забивают тебе", ведь Украина потеряла очень много хороших моментов.