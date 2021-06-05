Это ближайший путь показать, что ты быдло: Худжамов уничтожил "творчество" скандального Алиева

Бывший голкипер Шахтера и сборной Украины Рустам Худжамов не в восторге от песен Александра Алиева.

По мнению Худжамова, рэп в исполнении Алиева, в котором присутствует нецензурная лексика, не красит его как человека.

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Я понимаю, что сейчас очень много гамнореперов, особенно в России. Я посмотрел полторы минуты, это п****ц. Мне ничего не понравилось: текст, танцы, ругань. Мат – это ближайший путь, чтобы объяснить и показать людям, что ты быдло, – сказал Худжамов.

По мнению бывшего вратаря, творчество Александра Алиева направлено лишь на хайп.

Напомним, Алиев стал ютуб-блоггером, в его видео и песнях присутствует большое количество ненормативной лексики.