Экс-вратарь сборной Украины сыграл на профессиональном уровне в 46-летнем возрасте

В последний раз Виталий Рева выходил на поле почти 8 лет назад. Тогда голкипер защищал цвета киевского Арсенала.

В матче 1-го тура Второй лиги Виталий Рева сыграл все 90 минут за киевскую команду Левый Берег, которая дебютировала на профессиональном уровне. Столичная команда победила другого дебютанта черкасский ЛНЗ (2:1).

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Рева выступал за украинскую национальную команду с 2001 по 2003 годы. В активе Виталия 9 матчей. После завершения активных выступлений он работал в Контрольно-дисциплинарном комитете ФФУ.

Кроме того, за Левый Берег сыграли два бывших сборника: 38-летний Николай Ищенко и 34-летний Павел Ксенз.

В ноябре Виталию Реве исполнится 47. Лучшие годы его футбольной карьеры прошли в составе киевских ЦСКА, Динамо и Арсенала. Также сейчас он входит в тренерский штаб Руслана Ротаня в молодежной сборной Украины.