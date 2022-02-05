Ярмоленко "залетел" из-за рекламы букмекеров – звезду могут дисквалифицировать

Украинский хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко испытывает проблемы с английским законодательством. Причина – его коммерческая деятельность в Украине.

Футбольная ассоциация Англии обвинила Андрея Ярмоленко в участии в рекламе букмекеров. Согласно правилам, вести такую деятельность хавбек не имеет права.

Интересно Зинченко выпустил коллекцию NFT – украинская звезда следует инновациям

Правило E8.5 кодекса FA предусматривает, что "футболистам не разрешено рекламировать или промоутировать какую-либо букмекерскую и ставочную деятельность, в которой им запрещено участвовать". Андрей Ярмоленко рекламировал одну из украинских компаний, потому нарушил данное правило.

У футболиста две недели на то, чтобы дать объяснение. Чиновники будут ждать до 18 февраля. Если будет доказано, что Ярмоленко рекламировал букмекеров после перехода в Вест Хэм, ему грозит штраф или дисквалификация.

Отметим, что в прошлом за схожее нарушение был наказан звездный шведский нападающий Златан Ибрагимович. За участие в рекламе Betfair форварда оштрафовали на 50 тысяч евро.