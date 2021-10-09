Ярмоленко забивает Финляндии: видео красивого гола Украины на старте матча отбора ЧМ-2022

Уже на 4-й минуте гости повели в счете. Классный удар удался Андрею Ярмоленко.

Роман Яремчук отпасовал на Андрея Ярмоленко, а тот красивым ударом попал в угол ворот Лукаша Градецки. Украина повела в счете на старте поединка в Хельсинки.

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Видео гола Ярмоленко

К очному противостоянию Украина и Финляндия подошли в статусе соседей в турнирной таблице отбора ЧМ-2022. У обеих команд по 5 очков и они делят 3 и 4 позиции.