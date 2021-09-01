Ярмоленко сыграл 100-й матч за сборную: юбилей с привкусом провала

Матч против Казахстана стал для Андрея Ярмоленко юбилейным в составе сборной Украины. К сожалению, воспоминания о нем будут не лучшими.

Ярмоленко стал 4-м игроком в истории, который провел за "желто-синих" 100 матчей. Ранее эту отметку преодолевали Анатолий Тимощук (всего 144 матча), Андрей Шевченко (111) и Руслан Ротань (100).

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Также вскоре этот рубеж может преодолеть и Андрей Пятов, на счету которого уже 98 матчей в воротах национальной команды.

Украина потеряла важную победу в матче против Казахстана, в драматичной концовке "желто-синие" забили, но не сумели удержать победу. У нас осталось очень мало шансов выйти на ЧМ-2022: в нашем активе всего 4 очка и еще 4 матча, один из которых – против сборной Франции, который состоится уже 4 сентября.